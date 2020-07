Zapata risponde a Calhanoglu, pari fra Milan e Atalanta (Di sabato 25 luglio 2020) MilanO (ITALPRESS) – Pareggio giusto per quanto si è visto, ma che serve poco a entrambe, tra Milan e Atalanta al Meazza. Finisce 1-1 a San Siro, le reti tutte nel primo tempo con Calhanoglu su punizione ad aprire le danze e il solito Zapata a pareggiare i conti, nel mezzo anche un rigore parato da Donnarumma a Malinovskyi. Nella ripresa la stanchezza non consente a una delle due squadre – le migliori da quando la Serie A è ricominciata dopo i lockdown – di prendere il sopravvento. I rossoneri restano al sesto posto, a un punto dalla Roma, mentre la Dea sale a meno cinque dalla Juventus, ma deve di fatto dire addio alla possibilità di lottare ancora per lo scudetto. Primo tempo subito vivace e al quarto d’ora passa in vantaggio il Milan con ... Leggi su ildenaro

