UFFICIALE - Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Boga e lo squalificato Bourabia (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono 23 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, per la sfida contro il Napoli. Il tecnico neroverde recupera Ferrari dalla squalifica in difesa. Leggi su tuttonapoli

Spazio_Napoli : - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSassuolo: i precedenti, le probabili formazioni, la designazione ufficiale e dove vedere la partita. Ecco t… - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Sassuolo. Out l'ex Chiriches e l'obiettivo di mercato Boga - - NCN_it : #UFFICIALE – AL SAN PAOLO FISCHIERÀ #AURELIANO PER #NAPOLI-#SASSUOLO: ECCO LA SESTINA COMPLETA - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE - LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO! C'é anche un giocatore del Sassuolo >>> -