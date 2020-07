Spese Pazza all’Ars, Marrocco:”Non mi arrendo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Livio Marrocco è tra gli ex deputati regionali a essere stato condannato nel processo sulle “Spese pazze” all’Ars. Anche lui è stato condannato per il reato di peculato continuato. Il politico trapanese all’epoca dei fatti deputato prima di Pdl e poi di Futuro e Libertà è stato condannato a 3 anni di reclusione. Ecco le... L'articolo Spese Pazza all’Ars, Marrocco:”Non mi arrendo” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Tutti condannati, tranne Giambattista Bufardeci. Questo, in sintesi, l'esito del processo per le cosiddette "spese pazze" all'Ars, che dopo un lungo iter e diversi rinvii si è concluso oggi in primo g ...