Sono in corso gli interventi di riparazione della condotta principale della rete idrica gestita dall'a Sasi, a seguito di una rottura avvenuta questa mattina in località Rio Secco nel Comune di Casoli (Chieti). E' stato necessario sospendere la fornitura idrica, quindi 18 Comuni rimarranno senz'acqua per l'intera giornata. "Siamo consapevoli del disagio per i cittadini, ma non si può fare altrimenti - dichiara il responsabile dell'area tecnica della Sasi Pio D'Ippolito - Stiamo lavorando senza sosta per effettuare questa urgente riparazione e cercare di ultimare i lavori entro i tempi stabiliti". I Comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica Sono: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli (utenti di Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono corso Ruvo di Puglia: La carica dei 100 e dei 100 e lode: Veronica Pellicani RuvoLive Cadono in acqua, canoisti salvati dai vigili

Due canoisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo essere caduti in acqua. Non riuscendo a riguadagnare la riva, i due giovani canoisti si sono aggrappati ad alcuni rami sporgenti per e ...

Il curriculum ballerino della ministra Lucia Azzolina

Mentre ancora sul sito internet del Ministero dell’Istruzione non è possibile avere accesso al curriculum vitae della ministra Lucia Azzolina, dopo i nostri rilievi sulle incongruenze riscontrate nell ...

