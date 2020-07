Samantha De Grenet festeggia: “Siate semplicemente felici per me” (Di venerdì 24 luglio 2020) La bellissima Samantha De Grenet festeggia un lieto evento tutto personale su Instagram e condivide la sua felicità: “Siate semplicemente felici per me” Samantha De Grenet, Fonte foto: Instagram, @SamanthadeGrenet)La nota e molto amata showgirl, Samantha De Grenet, ha deciso di condividere con i suoi tanti fan e follower un suo traguardo davvero molto importante; il toccante pensiero è stato scritto su Instagram e tutti i suoi seguaci hanno lasciato pensieri davvero molto teneri. L’amata ex modella ha trascorso anni davvero molto brutti a causa di un brutto male diagnosticatole qualche anno fa; Samantha, infatti, durante ... Leggi su chenews

borghi_claudio : @BernardoOlanda @Pierpao08661105 @cantiniere72 @andre_1995__ In effetti eravamo io, Fidel, Sotomayor, Cumpay Segund… - Amore4Zampe : Chi sarà il suo amico misterioso? CLICCA QUI - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @BernardoOlanda @Pierpao08661105 @cantiniere72 @andre_1995__ In effetti eravamo io, Fidel, Sotomayor, Cumpay Segundo, P… - babyspettri : RT @borghi_claudio: @BernardoOlanda @Pierpao08661105 @cantiniere72 @andre_1995__ In effetti eravamo io, Fidel, Sotomayor, Cumpay Segundo, P… - RediStefano : RT @borghi_claudio: @BernardoOlanda @Pierpao08661105 @cantiniere72 @andre_1995__ In effetti eravamo io, Fidel, Sotomayor, Cumpay Segundo, P… -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet Samantha De Grenet due anni dopo la malattia festeggia la guarigione dal cancro DiLei Vip Samantha De Grenet due anni dopo la malattia festeggia la guarigione dal cancro

Samantha De Grenet ha deciso di affidare ad Instagram un pensiero importante, in un giorno che per lei segna la rinascita. E il suo post ha emozionato i fan, che si sono stretti a lei in un abbraccio ...

Elena Santarelli, che accampamento per il compleanno del figlio Giacomo

Per gli 11 anni di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli ha organizzato una giornata davvero indimenticabile. Prima una partita di calcio con tanti amichetti. Poi un movie party sotto le stelle comodam ...

Samantha De Grenet ha deciso di affidare ad Instagram un pensiero importante, in un giorno che per lei segna la rinascita. E il suo post ha emozionato i fan, che si sono stretti a lei in un abbraccio ...Per gli 11 anni di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli ha organizzato una giornata davvero indimenticabile. Prima una partita di calcio con tanti amichetti. Poi un movie party sotto le stelle comodam ...