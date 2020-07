Regina Elisabetta devastata: “Potrebbe non tornare mai più a casa” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una brutta notizia ha sconvolto il Regno Unito e la stessa Regina Elisabetta. La Sovrana da mesi si trova fuori da Londra a causa del coronavirus, lontana dai suoi affetti più cari. Non vede il figlio carlo da tempo, cosi come non avrebbe ancora incontrato Kate Middleton e William o gli altri figli e nipoti. Al momento, inoltre, non ha possibilità di ricongiungersi con il principe Harry, che si trova in America. Adesso, però, a sconvolgerla ulteriormente è la notizia secondo cui potrebbe non tornare mai più a Buckingham Palace. La Regina Elisabetta sconvolta: “Potrebbe non tornare mai più” L’Express.uk ha dato una notizia che ha sconvolto gli inglesi e a quanto pare la stessa Sovrana. Con il proseguire dell’emergenza ... Leggi su velvetgossip

