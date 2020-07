Puglia: tre concorsi Arpal per 181 posti a tempo determinato Comunicazione della Regione (Di venerdì 24 luglio 2020) ...//www.csselezioni.it/Arpal-Puglia/ . Voglio precisare che c'è tempo fino al 20 agosto 2020 per ... Nelle prossime settimane, riteniamo entro la prima metà di agosto, saranno pubblicati in Gazzetta ... Leggi su noinotizie

citytaly : emergenza sanitaria Mezzogiorno, 23 luglio 2020 - 14:41 Risale la curva dei malati dopo tre giorni senza positivit… - 3nat34 : #MONOPOLI-SE FAI UN FIGLIO TI PREMIO.SONO NATI 3,ALTRI IN ARRIVO”l’iniziativa(6000€)annunciata da Grand’Ufficiale d… - Sudestonlineit : Risalgono in Puglia i contagi di coronavirus, oggi ne sono stati rilevati nove su 2.458 tamponi processati: tre nel… - Sudestonlineit : Risalgono in Puglia i contagi di coronavirus, oggi ne sono stati rilevati nove su 2.458 tamponi processati: tre nel… - BortoneMauro : #LecceSette Covid in Puglia, dopo tre giorni a zero contagi ci sono 9 nuovi casi positivi -