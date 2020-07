Principio d’incendio per un’autocisterna di GPL, paura a Manocalzati (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoManocalzati (Av) – Subito dopo le ore 12’30 di oggi 24 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS7 Appia, al Km. 306,700, nel territorio del comune di Manocalzati, poco prima dell’ingresso del casello autostradale di Avellino EST, per un Principio d’incendio alla motrice di un’autocisterna che trasportava G.P.L. (gas di petrolio liquefatto). Il tempestivo intervento di due squadre, ha permesso lo spegnimento delle fiamme evitando che le stesse si propagassero al pericoloso carico. L’autista proveniente da Napoli e diretto all’area di servizio Irpinia, tra i caselli di Avellino EST e Avellino OVEST, non ha subito nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. L'articolo Principio d’incendio per ... Leggi su anteprima24

danieledann1 : @GiuseppeBal98 La notizia dei documenti bruciati e' stata rilanciata dai media e avvalorata dal capo dei Vigili Del… - fontanabuona : Rapallo: principio d’incendio alla cappa della cucina - lucainge_tweet : Rapallo: principio d’incendio alla cappa della cucina - tigullio_tweet : Rapallo: principio d’incendio alla cappa della cucina - TIRegionale : @Loredana_C84 mi spiace, il principio d'incendio ha causato un inconveniente tecnico alle infrastrutture ferroviarie con conseguenti ritardi -

Ultime Notizie dalla rete : Principio d’incendio Marina Militare, principio d'incendio a bordo del 'Mimbelli' prontamente estinto Corriere di Taranto