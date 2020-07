Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito (Di venerdì 24 luglio 2020) Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in Pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sensazione è che la partita sul Mes vada affrontata e chiusa presto. Magari non nell’immediato, quando il premier dovrà comunicare come saranno gestiti i soldi del recovery fund, ma gettate le basi del rilancio bisognerà dare una risposta a Pd e Italia Viva che continuano a spingere per l’attivazione del Mes. Pressing su Conte per l’attivazione del Mes Il messaggio trasmesso dal ministro Gualtieri in occasione dell’ultimo Consiglio dei Ministri, stando a quanto riferito dal Sole 24 Ore che fa riferimento a fonti affidabili, sarebbe ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Vertice Ue: pressing di 22 leader sui 5 paesi Frugali 'Non alzate di continuo la posta, la situazione è grave'… - bezzifer : Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito - SpazioInter : CorSport - Conte in pressing sull'Inter: il tecnico rilancia la sfida- - NewsMondo1 : Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito - Stefano_Casti : @fralittera Se no trequartista na Conte lo vuole bello aggressivo in fase di pressing e ha dei dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing Conte Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito News Mondo Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito

Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sen ...

Stato di emergenza, per la proroga Conte andrà in Parlamento

"Appena rientrato da Bruxelles il premier Conte incontrerà il ministro della Salute Speranza ... Intanto inizia a farsi sentire il pressing di Confindustria e di altre imprese, viene evidenziato ...

Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sen ..."Appena rientrato da Bruxelles il premier Conte incontrerà il ministro della Salute Speranza ... Intanto inizia a farsi sentire il pressing di Confindustria e di altre imprese, viene evidenziato ...