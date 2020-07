Pasquali: dietro protocollo Rsa attacco a iniziativa privata (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “dietro il protocollo sulle RSA c’e’ un pericoloso attacco all’iniziativa privata. Anziche’ essere di supporto e di riconoscimento per il lavoro effettuato e per il drammatico sforzo profuso, come per le strutture scelte per il supporto all’emergenza, la Regione Lazio sceglie per un approccio punitivo, con criteri strutturati ad arte per colpire le strutture maggiormente interessate dall’epidemia, come se essere travolti dal virus, pur avendo attuato tutte le misure prescritte dalle norme via via succedutesi, sia una colpa diretta, e quindi da sanzionare”. Lo afferma Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma. “Si arriva fino alla revoca dell’accreditamento ed alla sospensione ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Pasquali dietro Pasquali: dietro protocollo Rsa attacco a iniziativa privata RomaDailyNews Empoli, Marino: "Dobbiamo guardare avanti senza pensare a ciò che è stato"

Il tecnico azzurro Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana in programma domani alle ore 21.00 allo stadio Arechi: “La squadra si è allenata bene in settimana – ha dic ...

Sgomberi al campo rom di Castel Romano e roghi tossici: cresce la preoccupazione per l’arrivo dei rom a Santa Palomba

Divampano uno dietro l’altro ormai i roghi tossici all’interno del “Villaggio” di Castel Romano dove il sequestro giudiziario dei giorni scorsi ha evidentemente accelerato le procedure per il superame ...

Il tecnico azzurro Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana in programma domani alle ore 21.00 allo stadio Arechi: “La squadra si è allenata bene in settimana – ha dic ...Divampano uno dietro l’altro ormai i roghi tossici all’interno del “Villaggio” di Castel Romano dove il sequestro giudiziario dei giorni scorsi ha evidentemente accelerato le procedure per il superame ...