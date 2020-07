Omicidio a Napoli: 42enne ucciso nella notte con 14 coltellate (Di venerdì 24 luglio 2020) Quattordici coltellate hanno ucciso un 42enne napoletano trasportato questa notte, all'ospedale dei Pellegrini. Salvatore Atanasio, già conosciuto alle forze dell'ordine, è... Leggi su ilmattino

Quattordici coltellate hanno ucciso un 42enne napoletano trasportato questa notte, all'ospedale dei Pellegrini. Salvatore Atanasio, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trafitto tre volte al ...

Noemi ferita in un agguato di camorra, condannati i responsabili. La famiglia: "Giustizia per Noemi"

Noemi ferita in piazza Nazionale, condannati i fratelli Del Re: 18 e 14 anni di reclusione Il gup di Napoli, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Armando ...

