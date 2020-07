Lo sfogo dell’uomo che finì in carcere per l’omicidio di Serena Mollicone: «Chi indagava su di me ora è indagato» (Di venerdì 24 luglio 2020) Cinque rinvii a giudizio, a 19 anni di distanza dal delitto di Arce. Questa notizia va verso la direzione della giustizia per Serena Mollicone e per la sua famiglia, ma fa riemergere dal passato la storia di Carmine Belli, il carrozziere che venne accusato ingiustamente per l’omicidio della 19enne della provincia di Frosinone. Un uomo riabilitato solamente dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2006, dopo aver trascorso un anno e sette mesi in prigione. Da innocente. LEGGI ANCHE > Caso Serena Mollicone, processo per tre carabinieri e figlio e moglie di uno di loro Carmine Belli, alla notizia del rinvio a giudizio di cinque persone – tre carabinieri e il figlio e la moglie di uno degli uomini dall’Arma – si è sfogato ai microfoni di AdnKronos, ricordando il patibolo a cui ... Leggi su giornalettismo

AZinnanti : Lo sfogo dell’uomo che si professa “ferito” e ”usato”: “Questa rottura mi ha annientato. Ho perso sette chili, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo dell’uomo «Orco del tribunale» e «sessista»: chi è Eric Dupond-Moretti, il nemico delle femministe Corriere della Sera