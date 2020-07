L'ascensore è rotto. Per aggiustarlo serve un approccio socialista (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo il rapporto annuale dell’Istat, l’ascensore sociale in Italia continuerà a scendere anziché a salire. I nostri figli sono destinati, mediamente, a svolgere lavori meno gratificanti e a guadagnare meno dei loro genitori. Disuguaglianze che fotografano una società in declino e che a seguito del “Covid19” rischiano di acuirsi, allargando ulteriormente i divari già esistenti. Inoltre sempre secondo l’Istat (ultimo Report sui livelli di istruzione in Italia), nel 2019 i giovani inoccupati e non in formazione erano il 22,2% della fascia tra i 15 e i 29 anni. Quasi dieci punti percentuali in più rispetto alla media Ue e nonostante ciò il nostro Paese continua a non offrire le giuste opportunità per riequilibrare una condizione di partenza già svantaggiata delle nuove generazioni, ... Leggi su huffingtonpost

mante : Per quelli che dicono che l’ascensore sociale in Italia è bloccato segnalo che Paragone fonda un partito. - c_appendino : #RT @TorinoClick: Riapre al pubblico l’ascensore della Mole: a partire da venerdì 24 luglio torinesi e turisti potr… - Corriere : Covid, lo studio: ecco come una asintomatica in ascensore ha contagiato 71 persone - Giuliosapt : RT @CNG_Italia: 'Nel corso degli ultimi decenni sempre meno giovani hanno scalato l’ascensore sociale rispetto alle generazioni precedenti.… - AlfredoFagiani : @stefani76102098 Non lo fare!!! Si può bloccare l'ascensore ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : ascensore è Torino, riapre l'ascensore sulla Mole Antonelliana: si entra in 5 per volta La Repubblica Un patto con e per i giovani: un manifesto generazionale per l’Italia

Nicola Zingaretti anticipa a Fanpage.it la sua proposta di manifesto generazionale: “È il momento di creare un’alleanza tra generazioni e porre le basi affinché il debito che stiamo assumendo oggi sia ...

Il Comune affida studi di fattibilità per l’ascensore sotto il santuario

L’incarico all’architetto Meli Meli. L’assessore Lodi: «Servirà a valutare l’eventuale realizzabilità dell’opere in termini di spesa e progetto» Il Comune sonda nel concreto la possibilità di realizz ...

Nicola Zingaretti anticipa a Fanpage.it la sua proposta di manifesto generazionale: “È il momento di creare un’alleanza tra generazioni e porre le basi affinché il debito che stiamo assumendo oggi sia ...L’incarico all’architetto Meli Meli. L’assessore Lodi: «Servirà a valutare l’eventuale realizzabilità dell’opere in termini di spesa e progetto» Il Comune sonda nel concreto la possibilità di realizz ...