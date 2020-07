Incidente per Gerry Scotti, lo scatto in stampelle preoccupa i fan (Di venerdì 24 luglio 2020) Belen ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in stampelle di Gerry Scotti, il noto conduttore ha avuto un Incidente? Ecco quello che sappiamo. Gerry Scotti, Fonte foto: Youtube (screenshot – FlashTV®)La preoccupazione per Gerry Scotti è tanta, il noto conduttore è stato infatti fotografato in stampelle e con al piede un tutore. A immortalarlo Belen Rodriguez, i due sono infatti tornati sul set di Tu si que vales, il fortunato programma di Canale 5. I fan sono in apprensione per Gerry e si domandano cosa sia successo al conduttore. Incidente per Gerry Scotti, come ... Leggi su chenews

chetempochefa : È passato un mese dal grave incidente di #AlexZanardi, continuiamo a fare tutti il tifo per lui ???? - matteosalvinimi : Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la… - enpaonlus : #buongiorno Cominciamo con una bella notizia e facciamola circolare sperando in una veloce adozione per questo sp… - voidthicm : @spicyromanvff ha avuto un incidente nel 2016/17 sul set di tmr e rischiava di rimanerci secco. per quello non c’er… - tuonodighiaccio : madonna raga stavo guidando e ho fatto una cazzata per cui per poco non ho avuto un incidente, in pratica l’autobus… -