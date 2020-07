Il contagio non è isolato: per la prima volta dal 18 giugno i nuovi casi sono 300. L'Italia tutta un focolaio (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la prima volta dal 18 giugno i nuovi casi di coronavirus tornano a sforare quota 300, esattamente 306 nelle ultime 24 ore. Erano 129 solo due giorni fa. A favorire l'escalation la miriade di ... Leggi su leggo

RaiNews : 'Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo - ha detto il governatore della Campania - a settembre, con la ripresa… - fanpage : Non si arresta il contagio nelle Rsa - SensoDiNausea : RT @fra_tante: Coronavirus, gli epidemiologi: «Vietare il fumo nei luoghi pubblici anche all'aperto, può favorire il contagio»????io non fumo… - PaolinoNapolit7 : Coronavirus, il contagio non è isolato: per la prima volta dal 18 giugno i contagi sono 300. ????L'Italia tutta un fo… - mludodc : RT @fra_tante: Coronavirus, gli epidemiologi: «Vietare il fumo nei luoghi pubblici anche all'aperto, può favorire il contagio»????io non fumo… -