Faggiano: “Il Napoli non è venuto a Parma per perdere, i riscatti erano già scattati” (Di venerdì 24 luglio 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Il Napoli non l’ho visto male, ha fatto un buon possesso palla. Noi stiamo stati più attenti e gli azzurri hanno finalizzato poco. I riscatti di Sepe, Grassi e Inglese erano già scattati. I rapporti col Napoli sono ottimi, ma non sono venuti qui a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, i riscatti non c’entrano perché sono obbligatori. Non abbiamo parlato di mercato, eravamo tesi per la partita. Gervinho è un nostro giocatore e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che è nel 2022. Se il Benevento lo vorrà dovra venire a chiedercelo e poi valutare la disponibilità del giocatore ... Leggi su ilnapolista

