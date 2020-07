“Fa fresco perché fa caldo”: estate senza eccessi di calore ma per i catastrofisti del clima è ancora colpa del riscaldamento globale e dell’uomo (Di venerdì 24 luglio 2020) L’estate 2020 si sta rivelando fresca sull’Italia, senza eccessi di caldo finora. Merito dell’anticiclone delle Azzorre che garantisce caldo, ma non troppo e non tale da essere considerato insopportabile, che spesso sta lasciando spazio a piogge e temporali. Se negli scorsi anni, il forte caldo era attribuito al riscaldamento globale, al presunto effetto dell’uomo con le sue emissioni di anidride carbonica, quest’anno che di caldo in eccesso finora non ne abbiamo visto, la colpa ricade ancora… sul riscaldamento globale e sull’uomo. “Fa fresco perché fa caldo”, scrive, infatti, Filippo Facci su Libero, denunciando come alcune testate ... Leggi su meteoweb.eu

