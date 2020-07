Covid, De Luca: ‘Troppo rilassamento, così non arriviamo a settembre. Poco rispetto per i morti? Disgustato da campagne inventate contro di me’ (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono giornate di grande confusione e di grandi strumentalizzazioni. Devo fare sinceramente uno sforzo di autocontrollo in relazione a campagne completamente inventate che mi vengono attribuite. Francamente non vale la pena di perdere neanche un minuto di tempo. Ho voluto fare questo accenno solo per esprimere il mio profondo disgusto per queste operazioni inventate“. Così, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta le polemiche sulle frasi relative ai ritardi nelle chiusure nel Nord Italia e sul numero dei decessi per Covid. E aggiunge: “Se c’è una Regione che da sempre ha mantenuto, in tutte le sedi, una posizione di solidarietà nazionale e di ... Leggi su ilfattoquotidiano

