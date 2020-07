Coronavirus, focolaio fa strage dentro un convento: 13 suore muoiono in pochi mesi (Di venerdì 24 luglio 2020) Un focolaio di è divampato all'interno di un convento e ha ucciso 13 . Si è trattato di una vera e propria strage ai danni di anziane sorelle di un convento a Livonia, nello stato del Michigan. Quando ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, si teme focolaio a Rovereto: 200 tamponi alla Brt - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Basilicata sono 36 i migranti positivi #ANSA - fanpage : #coronavirus Si allarga il focolaio, sono in mille in quarantena - _alxbw_ : #Focolaio di #coronavirus a Somma: i contagi salgono a 15, quattro i ricoverati #Lombardia #Sommombardo #Golasecca… - DublencoIgor : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: #ROMANIA, ecco il #FOCOLAIO che spaventa l'ITALIA! Vi spieghiamo perché -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio

Due le vittime a Bologna, appunto, e a Rimini. LEGGI ANCHE Coronavirus, la situazione in Emilia Romagna Per quanto riguarda Bologna, i nuovi positivi sono legati per lo più al focolaio già noto in ...Ieri Covid-19, ancora 55 casi in Emilia Romagna: 15 contagi in un focolaio del bolognese IlParmense.net (Ieri) - Epidemia di Coronavirus: in Emilia-Romagna salgono a 29.350 i casi di positività con i ...