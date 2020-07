"Coglio***zo, cane". Il delirio di Rubio contro Salvini. A Milano piove e lo "chef" gode: "colpa degli immigrati?" (Di venerdì 24 luglio 2020) chef Rubio pur di attaccare Matteo Salvini si aggrappa a tutto, anche alla pioggia di Milano. “Coglio***zi, Matteo Salvini, me sa che te s'è allagata casa… pure su a Milano è colpa degli immigrati?”, ha cinguettato il cuoco. Rubio ha replicato a un video postato dal leader della Lega. Il numero uno del Carroccio ha pubblicato un filmato per denunciare il continuo sbarco di migranti nonostante il coronavirus. “Stai zitto cane! Sono barche che stanno lì da anni e quindi pure quando eri tu ministro non hai fatto un ca**o per toglierle. Vatte a fa una nuotata”, ha proseguito Rubio, rilanciando il video e diventando ... Leggi su liberoquotidiano

