Cina chiude consolato Usa a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) PECHINO, 24 LUG - La Cina ha ordinato la chiusura del consolato americano di Chengdu, in risposta a un analogo provvedimento Usa che ha colpito la rappresentanza consolare cinese di Houston, in Texas. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

«Se il mondo libero non cambierà la Cina comunista, la Cina comunista cambierà noi», ha affermato Pompeo usando toni senza precedenti. Il segretario di Stato americano ha anche motivato la decisione ...