All’Xbox Games Showcase spunta Exomecha (Di venerdì 24 luglio 2020) A sorpresa nel pre-show dell’ Xbox Games Showcase è spuntato un nuovo free-to-play prossimo alla versione beta: Exomecha Quando tutti ieri, all’inizio della conferenza Xbox Games Showcase, si aspettavano squilli di trombe per annunci del calibro di Halo Infinite e Fable, a sorpresa è spuntato Exomecha. Il gioco, a prima vista, sembra una via di mezzo tra Crysis e Transformers, con un comparto tecnico più che soddisfacente, a giudicare dal trailer. È un frenetico sparatutto competitivo e ciò che più stuzzica l’interesse è che sia stato presentato al grande pubblico come un free to play. Exomecha inaugura Xbox Games Showcase: armi ... Leggi su tuttotek

