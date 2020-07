Alberto Matano finalmente mostra la sua dolce metà: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme” [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Alberto Matano in vacanza a Sovareto, in Calabria Dopo una stagione impegnativa alla guida de La vita in diretta, Alberto Matano si sta godendo le meritate vacanze estive. Un’edizione particolarmente difficile non solo per lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per il difficile rapporto con Lorella Cuccarini. E se davanti alle telecamere si mostravano sempre sorridenti e cordiali, dietro le quinti i due non si sopportavano per niente. Addirittura la soubrette romana, esclusa dal rotocalco, lo ha definito maschilista. Come accennato prima, l’ex volto del Tg1 al momento è in fase di relax nella sua adorata terra d’origine, ovvero la Calabria, precisamente da Sovareto. A testimoniarlo è stato lui stesso attraverso uno scatto postato sul suo account ... Leggi su kontrokultura

