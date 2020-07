47 Metri: Uncaged, la recensione: i predatori della città sommersa (Di venerdì 24 luglio 2020) La recensione di 47 Metri: Uncaged, il sequel diretto da Johannes Roberts disponibile sulle principali piattaforme dal 24 Luglio. È inevitabile, nello scrivere la recensione di 47 Metri: Uncaged, ragionare sul confronto con il film precedente, cercando di individuare quali siano i punti di contatto e quali le differenza, ma soprattutto se il nuovo capitolo diretto da Johannes Roberts sia o meno all'altezza del suo predecessore. Va detto subito che la continuità col passato c'è ed è pensata con criterio, ma è anche evidente l'esigenza di non ripetersi e spingersi oltre i rassicuranti confini del 47 Metri di tre anni fa per cercare di rinnovarsi e stupire lo spettatore. E questa esigenza è soddisfatta solo in parte. Avventura tra ... Leggi su movieplayer

Eurogamer_it : La nostra recensione di 47 metri: Uncaged. Estate, ragazze e squali: come farne a meno? - 3cinematographe : EXCL #47MetriUncaged - tanta paura e poco ossigeno nella clip dello shark movie - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #47MetriUncaged: intervista esclusiva a #BrianneTju, #DaviSantos e #KhylinRhambo, protagonisti del survival… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #47MetriUncaged: intervista esclusiva a #BrianneTju, #DaviSantos e #KhylinRhambo, protagonisti del survival… - TheHotCorn_ : HOT CORN TV | #47MetriUncaged: intervista esclusiva a #BrianneTju, #DaviSantos e #KhylinRhambo, protagonisti del su… -