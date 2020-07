300 franchi di multa e 710 di spese: «Non c'è sproporzione» (Di venerdì 24 luglio 2020) Le spese procedurali comprendono gli onorari per il servizio dell'autorità e gli esborsi per coprire i costi sostenuti Leggi su media.tio.ch

lpacchin : NEWS #ticino Manda alla banca le fatture da pagare, gli addebitano 300 franchi - Ticinonline : Manda alla banca le fatture da pagare, gli addebitano 300 franchi #ubs #ticino #pagamenti - franchi_luciano : RT @LaboratorioMeS: Questa mattina presentati i risultati 2019 del Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari Regionali… -

Ultime Notizie dalla rete : 300 franchi

laRegione

LOSANNA - Spese di procedura di 710 franchi non sono troppe per una multa di 300 franchi. I due importi «non hanno una relazione diretta» e gli oneri devono servire solo a coprire i costi effettivi ...La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di giovedì 16 luglio, l’atto di indirizzo per garantire lo svolgimento delle attività ludiche, ricreative ed educative attraverso l’organizzazione dei Cen ...