Vite al Limite, Tommy Johnson: la sua obesità è colpa della fidanzata? (Di giovedì 23 luglio 2020) Polemica sui social per dei commenti espressi dalla fidanzata di uno dei protagonisti di Vite al Limite, Tommy Johnson. In uno degli episodi che andrà in onda questa sera 23 luglio 2020 su RealTime di Vite al Limite, vedremo la storia di Tommy Johnson. Il ragazzo è originario della Louisiana e arriva alla clinica del … L'articolo Vite al Limite, Tommy Johnson: la sua obesità è colpa della fidanzata? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

marco_merighi : RT @laGigogin: La #OceanViking ha soccorso troppe vite. Quante vite vanno salvate? 10? 100? 1000? Il resto li lasciamo annegare perché abbi… - laGigogin : La #OceanViking ha soccorso troppe vite. Quante vite vanno salvate? 10? 100? 1000? Il resto li lasciamo annegare pe… - zazoomblog : Vite al limite oggi 23 Luglio 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now orario canale e dove guardare l… - italiaserait : Vite al limite, oggi 23 Luglio 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardar… - bellicapelli15 : Vite Al Limite, Tommy Johnson: obeso per colpa della fidanzata Amanda? -