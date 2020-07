Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 19:15 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, SEGNALANDO INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD; IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E A24 E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA PONTINA CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA IN ZONA SPINACETO, L’INCENDIO è STATO DOMATO E LE VIE SONO STATE RIAPERTE, AD ECCEZIONE DEL PONTE DI VIA DEI CADUTI CIVILI TRA VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA E VIALE CADUTI PER LA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d'artificio IlFaroOnline.it