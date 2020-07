Thun: acquista Connecthub, apre al mercato m&a e crea gruppo strategico (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – Dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato di 124,6 milioni di euro, in crescita a doppia cifra rispetto l’esercizio precedente, Thun annuncia la costituzione del gruppo strategico e si apre al mercato m&a. Contestualmente, la società dei prodotti in ceramica e del regalo di qualità, ha acquistato il 100% del capitale di Connecthub, “primo Full Enabler Omnichannel Digitale e Logistico italiano, che supporta le aziende nel processo di innovazione digitale e che rivestirà un ruolo fondamentale nel rafforzamento della strategia omnicanale del gruppo”, spiega una nota. Il gruppo strategico guiderà il futuro sviluppo delle ... Leggi su calcioweb.eu

Thun annuncia la costituzione del Gruppo strategico e si apre al mercato m&a. Contestualmente, la società dei prodotti in ceramica e del regalo di qualità, ha acquistato il 100% del capitale di ...

Thun acquista 100% Connecthub e si apre a mercato

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Thun, storica azienda altoatesina di produzione ceramica, acquista il 100% di Connecthub, realtà italiana che supporta l'evoluzione digitale delle aziende, e costituisce un ...

Thun annuncia la costituzione del Gruppo strategico e si apre al mercato m&a. Contestualmente, la società dei prodotti in ceramica e del regalo di qualità, ha acquistato il 100% del capitale di ...