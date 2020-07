Storie d’amore e dive senza tempo, torna in edicola Sogno. Con Sophia e Raffa (Di giovedì 23 luglio 2020) torna in edicola lo storico settimanale di fotoromanzi Sogno, la rivista che ha segnato un’epoca appassionando e facendo sognare milioni di italiani tra gli anni ’50 e ’80. Ogni venerdì a partire dal 24 luglio farà rivivere le intriganti Storie d’amore che hanno avuto il volto di grandi star del cinema e del costume italiano, da Sophia Loren a Ornella Muti e Franco Gasparri. Le più belle Storie d’amore sono ancora contemporanee. Per questo Sogno (Sprea Editori) riporta nelle case di vecchi e nuovi lettori uno dei grandi orgogli italiani. I fotoromanzi, infatti, sono nati in Italia e sono stati esportati in tutto il mondo, dove hanno ottenuto un successo clamoroso. Una copertina di Sogno ... Leggi su tvzap.kataweb

Notiziedi_it : Moccia: «Napoli è un set ideale, anche per le mie storie d’amore» - Verdun75 : @gondra_one Le storie d’amore finiscono sempre male, sennò non finirebbero. - luisamattia : RT @liviopartiti: Dieci volte #estate per dieci #racconti che invitano a una passeggiata emozionante attraverso epoche diverse. Storie d’#a… - Sohollowinside : RT @_leilaroha_: @Sohollowinside Esattamente! Che poi ci sta che parli della loro reurion una volta ma non per 365 giorni all'anno. Fanno t… - _leilaroha_ : @Sohollowinside Esattamente! Che poi ci sta che parli della loro reurion una volta ma non per 365 giorni all'anno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie d’amore I migliori libri dell'anno 2020 Tiscali.it