Riciclo vecchie chitarre: 20 idee utili e d’arredo. (Di giovedì 23 luglio 2020) Mettiamo che abbiate delle chitarre vecchie o che non usate più, mica le si può buttare? Oppure mettiamo che amiate l’arredamento ricercato, in stile musicale? Cosa c’è di meglio delle chitarre? Vediamo 20 straordinarie idee che possono esserci d’aiuto. 1. Chitarra o porta bottiglie? Un’idea carina è applicare dei ganci per poterne fare un porta bottiglie ed un porta bicchieri, ben ancorati per evitare disgrazie Fonte immagine 2. Appendi chiavi con chitarra Possiamo sfruttare la parte terminale di una vecchia chitarra per farne un pratico appendi chiavi da tenere appeso all’ingresso Fonte immagine 3. Porta fiori o chitarra? Se la vecchia chitarra non fa più il suo dovere forse è ora di trasformarla in un porta fiori, ci si può mettere della ... Leggi su pianetadonne.blog

"Dateci i vostri rottami, ne faremo bici da condividere"

di Maddalena De Franchis "Quando sono andato in pensione potevo scegliere se continuare con la consulenza finanziaria o dedicarmi alla mia passione, il riciclo di vecchie biciclette. Ho preferito fare ...

