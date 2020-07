Recovery Found: è scontro tra Parlamento europeo e governi nazionali (Di giovedì 23 luglio 2020) Si prevede uno scontro dai toni accesi, tra governanti nazionali e Parlamento europeo sull'accordo per il Recovery fund. E' stata durissima la risoluzione del Parlamento europeo contro questo accordo, per la prevalenza degli interessi nazionali rispetto a quelli comunitari, per l'esautorazione del Parlamento europeo nella gestione dei fondi, per i tagli alla ricerca, per gli sconti sui contributi comunitari ai ricchi, per la posizione morbida contro le violazioni dello stato di (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

maurocolombo6 : RT @Acidelius: Il Recovery Found e tutte le chiacchiere attorno è un inganno ben congegnato per tenerci sotto la stretta di Bruxelles e dei… - MaurizioFuochi : RT @lauraleghista: COME VOLEVASI DIMOSTRARE!!!!DECISAMENTE !!! GLI ITALIOTI SONO MOLTO PEGGIO DEL COVID!!! Cominciano a trapelare le prime… - Cat56548719 : RT @Acidelius: Il Recovery Found e tutte le chiacchiere attorno è un inganno ben congegnato per tenerci sotto la stretta di Bruxelles e dei… - ERCOLE87599430 : RT @lauraleghista: COME VOLEVASI DIMOSTRARE!!!!DECISAMENTE !!! GLI ITALIOTI SONO MOLTO PEGGIO DEL COVID!!! Cominciano a trapelare le prime… - NovecentoV : RT @Acidelius: Il Recovery Found e tutte le chiacchiere attorno è un inganno ben congegnato per tenerci sotto la stretta di Bruxelles e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Found Recovery Found: è scontro tra Parlamento europeo e governi nazionali AgoraVox Italia Coronavirus, ultime notizie: Usa e America Latina oltre i 4 milioni di contagi. Trump annulla la convention

Gli Stati Uniti hanno registrato giovedì 23 luglio 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni di casi. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins.

Recovery Fund, Meloni: «Vogliono il nostro sì alla nuova manovra? Ecco le condizioni»

Aver sostenuto il governo nelle trattative in Europa, in nome «dell’Italia, perché a differenza della sinistra noi siamo sempre patrioti: se c’è un italiano a rappresentarci in un consesso internazion ...

Gli Stati Uniti hanno registrato giovedì 23 luglio 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni di casi. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins.Aver sostenuto il governo nelle trattative in Europa, in nome «dell’Italia, perché a differenza della sinistra noi siamo sempre patrioti: se c’è un italiano a rappresentarci in un consesso internazion ...