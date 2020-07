Parla il medico di Zanardi: 'Guarire sarà dura come scalare l'Himalaya ma siamo determinati' (Di giovedì 23 luglio 2020) 'Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all'Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere ... Leggi su globalist

