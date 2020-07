Nel governo un sentimento di leggera euforia (Di giovedì 23 luglio 2020) Scampato il pericolo in Europa, celebrato il trionfo in Italia, una sensazione di frizzante euforia pervade il governo, accompagnata da una rassicurante narrazione: i soldi ci sono, e sono anche tanti, la prospettiva della storica ricostruzione è un collante forte quasi come la rimozione dei nodi da sciogliere, ancora tutti lì sul tavolo. E, complice anche una comprensibile e legittima stanchezza dopo mesi duri e brechtiani, l’aria è un po’ da “buone vacanze”.Accade così che, scattata la mezzanotte al consiglio dei ministri di mercoledì, è stato Francesco Boccia a ricordare a tutti che si deve discutere del prolungamento dello “stato di emergenza”, argomento distrattamente accantonato: “Mica possiamo aspettare il 29, va spiegato, organizzato, vanno date le indicazioni ... Leggi su huffingtonpost

