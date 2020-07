Luparelli: Lozzi fuori da Cinque Stelle, epilogo Raggi sempre più vicino (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “La Raggi perde un altro pezzo della sua amministrazione cittadina. Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio, esce dal Movimento 5 Stelle, segno inconfutabile dello sgretolamento dello schieramento pentastellato fuori controllo della Sindaca di Roma”. Cosi’ il Portavoce di Liberare Roma, Alessandro Luparelli. “Oggi si segna una altra pagina di come il quadro politico cittadino intorno alla figura della Raggi sia sempre piu’ fuori controllo. Una guerra senza esclusione di colpi che metti in evidenza l’inadeguatezza di chi e’ chiamato a svolgere il ruolo piu’ importante per Roma. Ora ci aspettiamo la sfiducia in aula della Presidente Lozzi- prosegue Luparelli- ... Leggi su romadailynews

