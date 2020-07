L’iniziazione di un corpo in tumulto, tra desiderio e spavento (Di venerdì 24 luglio 2020) È un cuore che attraversa le stagioni dell’esistenza e gli accadimenti della storia, si trasforma e si trasfigura, abbandonando l’innocenza infantile, la tenerezza già sgualcita dal tradimento materno, verso un abbozzo di desiderio via via più incandescente, fino alla deflagrazione, all’incendio dei sensi e poi al sentimento «sfolgorante» d’amore che ne segue, quello che Franca Alaimo svela nel suo ultimo libro, sacro cuore – scritto proprio così, minuscolo (Giuliano Ladolfi Editore, pp. 92, euro 10). COME FOTOGRAFIE in un album … Continua L'articolo L’iniziazione di un corpo in tumulto, tra desiderio e spavento proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

