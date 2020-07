Lecce, Sticchi Damiani non si arrende: “Lotteremo con orgoglio sino al verdetto” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un grande Lecce batte il Brescia nello scontro salvezza e condanna le Rondinelle alla Serie B. Campionato cadetto dal quale proprio i salentini vogliono allontanarsi in queste ultime partite. Tre sfide ancora da disputare e nove punti potenzialmente ottenibili. Ecco perché il presidente Sticchi Damiani non si arrende nonostante il successo del Genoa che mantiene le distanze dal suo Lecce.Sticchi Damiani: "Lotteremo con orgoglio sino al verdetto"caption id="attachment 995953" align="alignnone" width="1024" Lecce (getty images)/caption"Dobbiamo provarci ancora in tutti i modi", ha detto Sticchi Damiani come riporta il Quotidiano di Puglia. "Siamo l’espressione di un calcio ... Leggi su itasportpress

Fprime86 : RT @DiMarzio: Da SSD a #Liverani: 'Dai che ce la facciamo!'. Le tappe di un #Lecce che ci crede ancora - DiMarzio : Da SSD a #Liverani: 'Dai che ce la facciamo!'. Le tappe di un #Lecce che ci crede ancora - Leccezionaleit : Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Liverani? Resta in caso di salvezza. Col Genoa specchio della stagione”… - zazoomblog : Lecce Sticchi Damiani: «Se ci salviamo penso che Liverani rimarrà con noi» - #Lecce #Sticchi #Damiani: #salviamo - sportface2016 : #Lecce, le parole del presidente sul futuro di Fabio #Liverani #GenoaLecce -