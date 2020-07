Ladispoli, incidente sulla rotatoria: coinvolto un uomo di 80 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Ladispoli, si segnala incidente sulla rotatoria di via Odescalchi. Rimasto ferito un uomo di 80 anni che viaggiava a bordo del suo scooter, in seguito portato in codice giallo all’Aurelia Hospital. Sul luogo per gli accertamenti una pattuglia della Polizia Locale. Maria Concetta Alagna Ladispoli, incidente sulla rotatoria: coinvolto un uomo di 80 anni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ladispoli, incidente sulla rotatoria: coinvolto un uomo di 80 anni - infoitinterno : Ladispoli, brutto incidente sulla Statale Aurelia. 2 persone decedute -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli incidente Ladispoli, incidente frontale in Via Flavia angolo Via Ancona BaraondaNews Incidente a Ladispoli: scooter a terra sulla rotatoria di via Odescalchi

Pochi minuti fa uno scooter è caduto nella rotatoria di via Odescalchi a Ladispoli. Intervenuta l’ambulanza che ha preso in carico il ferito, un centauro 80enne trasportato all’Aurelia Hospital in cod ...

Incidente in via Ancona, Ladispoli paralizzata

Una vettura e un bus Cotral sono venuti a contatto poco fa in via Ancona. Ad avere la peggio è stato il proprietario di un’auto da scuola guida, per il quale è sopraggiunta un’ambulanza anche se non è ...

Pochi minuti fa uno scooter è caduto nella rotatoria di via Odescalchi a Ladispoli. Intervenuta l’ambulanza che ha preso in carico il ferito, un centauro 80enne trasportato all’Aurelia Hospital in cod ...Una vettura e un bus Cotral sono venuti a contatto poco fa in via Ancona. Ad avere la peggio è stato il proprietario di un’auto da scuola guida, per il quale è sopraggiunta un’ambulanza anche se non è ...