Il Brescia cade e Lecce e torna matematicamente in Serie B (Di giovedì 23 luglio 2020) L’aritmetica condanna il Brescia: dopo soltanto un anno di Serie A, i lombardi tornano in cadetteria. La sconfitta del Via del Mare contro il Lecce chiude le porte anche ad ogni minima idea o illusione di rimonta. Per le Rondinelle è stata una stagione complessa con il triplo avvicendamento in panchina e le frizioni con Balotelli. Corini, Grosso e Diego Lopez non sono riusciti a svoltare una stagione complessa, difficile. Nata con tante problematiche e conclusa con un calo impressionante. A tre giornate dall’epilogo del campionato più delicato della storia del calcio italiano a causa dell’emergenza Covid, il Brescia risulta il terzo peggior attacco e la seconda peggiore difesa. Numeri pesanti che condannano la squadra di Cellino alla ... Leggi su alfredopedulla

Un super Lapadula e un provvidenziale Saponara mantengono accese le speranze del Lecce, mentre il Brescia cade 3-1 e saluta la Serie A dopo una gara giocata con davvero poca convinzione. Sono queste l ...

