FORMAZIONI Lazio Cagliari: Jony dal 1′, Simeone per l’attacco di Zenga (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Cagliari, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

