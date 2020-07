Dragon Quest XI S in arrivo su Xbox One tramite Xbox Game Pass (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di sempre è in arrivo su Xbox One. Dragon Quest XI sarà disponibile sulla console, anche se non viene menzionata per adesso la piattaforma next-gen, Xbox Series X. Questo porta l'iconico franchise di Dragon Quest, che esiste dal 1986, per la prima volta su una piattaforma Xbox.Microsoft ha fatto l'annuncio durante il pre-show Xbox Games Showcase oggi. Dragon Quest XI ha debuttato negli Stati Uniti nel 2018 per PlayStation 4 e PC, mentre un'edizione definitiva è stata pubblicata nel 2019. Dragon Quest XI S ... Leggi su eurogamer

