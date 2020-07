Covid, casi in aumento: sono 306 nelle ultime 24 ore. 10 i decessi. Solo la Val d’Aosta è a zero contagi (Di giovedì 23 luglio 2020) Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. L’unica regione a zero contagi è la Valle d’Aosta. La maggior parte dei nuovi casi si registra in Lombardia con 82, seguita dall’Emilia Romagna con 55 e dalla provincia autonoma di Trento con 30. Al quarto posto il Lazio con 26 casi, poi il Veneto con 22 e la Campania con 16. sono 10 i nuovi casi in Abruzzo mentre in tutte le altre regioni si registrano aumenti ... Leggi su secoloditalia

