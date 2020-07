Corbo: «Preoccupano la fase calante del Napoli e la sua vanità nel palleggio» (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco stralci dell’analisi di Antonio Corbo su Repubblica: In venti giorni 11 punti su 18 sono il segnale di una flessione. Ma più che il bilancio (3 vittorie, due pareggi, la sconfitta di ieri) preoccupa la flemmatica partecipazione della squadra, la sua fase calante, l’impotenza nel reagire, la vanità quando eccede nel palleggio senza mai occupare l’area. Manca un obiettivo, avendo il Napoli in agenda dopo la Coppa Italia 2020 solo il viaggio a Barcellona per gli ottavi di Champions. Si saprà l’8 agosto se in questi venti giorni il Napoli si è rilassato per prepararsi all’impresa. Il ciclo frenetico di partite e il caldo concedono qualcosa. Ma alcune evidenze non possono essere trascurate. Il Napoli concede ... Leggi su ilnapolista

Quinto posto e Coppa Italia, finalmente un trofeo vinto dopo sei anni di applausi, veleni, sospetti nella rincorsa della Juve. La lunga estate porta il Napoli dinanzi a due appuntamenti: la sfida fino ...

