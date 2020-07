Congresso annuale dei testimoni di Geova, 5000 sardi guarderanno l’evento on-line (Di giovedì 23 luglio 2020) In un mondo in cui la gioia duratura potrebbe sembrare una condizione difficile o addirittura impossibile da raggiungere, questa estate milioni di persone in circa 240 paesi assisteranno al Congresso annuale dei testimoni di Geova dal tema “Rallegratevi sempre”. Il programma sarà disponibile, per intero o in parte, in circa 480 lingue. A motivo della pandemia di COVID-19, per la prima volta nella loro storia i testimoni di Geova terranno il loro Congresso annuale in streaming sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020. L’anno scorso in Italia si sono tenuti 73 congressi in 13 città italiane, tra cui Cagliari con un totale di 4.843 presenti. Nel mondo il numero di presenti al ... Leggi su laprimapagina

"Siamo riusciti a riportare la formazione al centro del percorso umano e professionale dell’investigatore privato". Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol (Federazione italiana degli istituti p ...

Emofilia, nuovi dati di Fase III rafforzano il profilo di sicurezza di emicizumab

Monza - Roche ha annunciato i risultati della seconda analisi ad interim dello studio di Fase IIIb STASEY, che rafforzano il profilo di sicurezza di emicizumab già testato nel programma clinico di Fas ...

