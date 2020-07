Clamoroso Gazzetta, promuove Giua con voto alto: "Legge bene i tre rigori" (Di giovedì 23 luglio 2020) voto 6.5 per l'arbitro Antonio Giua sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che premia l'arbitraggio del direttore di gara nonostante le polemiche accese e le parole di Gattuso. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Clamoroso Gazzetta, promuove Giua con voto alto: 'Legge bene i tre rigori' - rossipaolo65 : RT @Conteoliver1900: che hanno festeggiato per il torneo sottocasa va bene(tra l'altro rubata con errore arbitrale clamoroso)ma che diventa… - TucoBenedictoP_ : RT @Conteoliver1900: che hanno festeggiato per il torneo sottocasa va bene(tra l'altro rubata con errore arbitrale clamoroso)ma che diventa… - Conteoliver1900 : che hanno festeggiato per il torneo sottocasa va bene(tra l'altro rubata con errore arbitrale clamoroso)ma che dive… - AvvBiancoNero : Buongiorno sono troppo Juventino e sarà cieco,oltre al rigore clamoroso negato alla Spal @Gazzetta_it @CorSport che… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Gazzetta Clamoroso Gazzetta, promuove Giua con voto alto: "Legge bene i tre rigori" Tutto Napoli Lapadula condanna il Brescia alla B. Ma per il Lecce la salvezza resta difficile

Un super Lapadula e un provvidenziale Saponara mantengono accese le speranze del Lecce, mentre il Brescia cade 3-1 e saluta la Serie A dopo una gara giocata con davvero poca convinzione. Sono queste l ...

Juve, questo nono scudetto di fila è più di Ronaldo che di Sarri

La Juve ha nelle mani il primo “match point” scudetto. Se lo spenderà stasera in Friuli, contro un’Udinese più che mai invischiata nella lotta per non retrocedere. Il divario tecnico è enorme, sarebbe ...

Un super Lapadula e un provvidenziale Saponara mantengono accese le speranze del Lecce, mentre il Brescia cade 3-1 e saluta la Serie A dopo una gara giocata con davvero poca convinzione. Sono queste l ...La Juve ha nelle mani il primo “match point” scudetto. Se lo spenderà stasera in Friuli, contro un’Udinese più che mai invischiata nella lotta per non retrocedere. Il divario tecnico è enorme, sarebbe ...