Ciclismo, la Bardiani si prepara per il GP Kranj: scelta la formazione per l’appuntamento sloveno (Di giovedì 23 luglio 2020) A poco più di una settimana dal nuovo debutto italiano e World Tour, delle Strade Bianche, il team si prepara a un doppio impegno tra Romania e Slovenia. Oggi, mercoledì 23 luglio, prende infatti il via alle ore 18.00 il Sibiu Tour con un crono-prologo seguito da 4 tappe. Domenica la Bardiani CSF Faizanè sarà altresì impegnata con il GP Kranj al quale si presenta con una formazione competitiva e desiderosa di fare subito un buon risultato al rientro alle competizioni. La formazione, guidata in ammiraglia dal DS e Team Manager Roberto Reverberi vedrà al via le ruote veloci Marco Benfatto e Giovanni Lonardi, senza dimenticare un corridore veloce e completo come Vincenzo Albanese. Completano la formazione ... Leggi su sportfair

