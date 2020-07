Barbara Palombelli rompe il silenzio: “Lo faccio due volte a settimana…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Barbara Palombelli è la vera stakanovista di Mediaset Ebbene sì, la stakanovista di Mediaset non è la D’Urso. A rubarle il primato è un’altra Barbara ma Palombelli. Stando ad un calcolo la moglie di Francesco Rutelli è la professionista che ha alle spalle più ore di trasmissioni durante una stagione televisiva. Ricordiamo infatti, a parte quest’anno cui Mediaset ha trasmesso delle repliche, la giornalista conduce Forum, Lo Sportello di Forum e il talk politico Stasera Italia. In una recente intervista per il magazine TelePiù ha parlato della trasmissione che anni fa ha ereditato dalla collega Rita Dalla Chiesa. “Il 14 agosto girerò il promo. Poi dal 14 Settembre si torna in diretta“, ha dichiarato la donna. Durante la confidenza la ... Leggi su kontrokultura

"Mi piacerebbe fare Lo sportello di Forum: mi permetterebbe di tornare a respirare quell'aria che non respiro da tanto tempo", dice a Mio. Tutto questo senza sostituire Barbara Palombelli.

