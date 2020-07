23 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 118 (-1 da ieri) (Di giovedì 23 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 118, una in meno di ieri. Nessun paziente risulta ricoverato in cura in terapia intensiva al momento della trasmissione dei dati alla Regione per l’invio alla Protezione civile nazionale e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 3 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.363: 1.411 a Trieste, 1.013 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.900, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20

EnSerenissima : VENERDI' 24 LUGLIO, ore 18.00 Palazzo Ragazzoni - Sacile (PN) Giovani Talenti in Concerto I CONCERTI DEL XXIV FVG I… - TgrRaiFVG : Tamponi rinofaringei e test sierologigi per tutti i 22 marinai dell'Ast Sunshine, una petroliera battente bandiera… - holidaystrieste : RT FAI_FVG: Scopri la #bellezza del #Carso con il #FAI e #CuriosidiNatura: l'escursione 'Basovizza e le jazere' ti… - DiscoverTrieste : RT @FAI_FVG: Scopri la #bellezza del #Carso con il #FAI e #CuriosidiNatura: l'escursione 'Basovizza e le jazere' ti aspetta sabato 25/7 h17… - Th3P3ck : RT @Riccardi_FVG: ?? #AllertameteoFVG - ALLERTA REGIONALE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24.00 DI VENERDI 24 LUGLIO 2020 PER RISCHIO IDROGEOLOGIC… -