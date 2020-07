Test sierologici anti-Covid, indagati vertici San Matteo di Pavia e Diasorin: ipotesi peculato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un'inchiesta sui Test sierologici del Coronavirus vede indagati i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin. L'indagine è della Procura della... Leggi su ilmessaggero

piersileri : Per una riapertura delle scuole in sicurezza bene il tampone, i test sierologici, il metro di distanza e poi ragion… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - MediasetTgcom24 : Test sierologici, indagati vertici del San Matteo di Pavia e della Diasorin #coronavirus - Notiziedi_it : Test sierologici anti-Covid, indagati vertici San Matteo di Pavia e Diasorin: ipotesi peculato - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matteo e Diasorin [di ILARIA CA… -