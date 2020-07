Reddito di cittadinanza dopo Naspi, cosa accade con Isee corrente? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza viene calcolato non solo sulla composizione del nucleo familiare ma anche in base ai redditi percepiti da tutti i componenti degli stessi in base alla dichiarazione Isee in corso di validità. L’Isee 2020, però, si basa sui redditi e sul patrimonio del 2018. cosa fare se la situazione negli ultimi 2 anni è cambiata e ci si ritrova a non avere più redditi? Reddito di cittadinanza dopo termine Naspi Una lettrice, raccontando la sua situazione, scrive per chiedere: Buongiorno una domanda gentilmente riguardo a Reddito di cittadinanza…ho presentato domanda a gennaio 2020 con Isee ordinario e mi è stata respinta ... Leggi su notizieora

