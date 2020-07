Premier League in TV oggi, il programma del 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Premier League in TV oggi, il programma del 22 luglio: il Manchester United vuole scavalcare il Leicester ad una giornata dal termine Manca soltanto una giornata al termine, anche se il Manchester United deve ancora recuperare una partita. Alle ore 19:00 i Red Devils scenderanno in campo per poter affrontare il West Ham: in caso di vittoria la squadra di Solskjaer andrebbe a +3 dal Leicester ad una giornata dal termine. In campo anche Liverpool e Chelsea, ci si gioca praticamente la Champions League. Premier League in TV oggi 19:00 Manchester United-West Ham – Sky 21:15 Liverpool-Chelsea – Sky Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

